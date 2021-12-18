У российской участницы «Детского Евровидения» возникли проблемы с голосом

У представительницы России на «Детском Евровидении» 11-летней Тани Меженцевой воспалились связки из-за простуды, врачи запретили певице напрягать голос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оргкомитета конкурса.

Конкурсантка простыла в самолете, в результате у нее возникли проблемы с голосом. «Сейчас девочка наблюдается у лучших зарубежных и российских специалистов: отоларингологов и фониатров», — говорится в сообщении оргкомитета.

Организаторы песенного конкурса и российская делегация обеспокоены состоянием участницы. На первой репетиции россиянка выступала под фонограмму, на второй Меженцева спела сама, однако из-за проблем со связками пока пение дается ей с трудом.

Медики рекомендовали девочке не напрягать связки в течение 24 часов и запретили ей разговаривать. Участнице от России постепенно становится лучше, отметили в оргкомитете. Российская делегация постоянно сдает ПЦР-тесты на коронавирус, у всех отрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что Таня Меженцева представит Россию на песенном конкурсе «Детское Евровидение» в Париже. 11-летняя певица одержала победу в финале отборочного тура, который прошел 26 октября в Москве. Меженцева уже представляла Россию на данном конкурсе — в 2019 году в Польше.