Определена участница от России на «Детском Евровидении»

Таня Меженцева представит Россию на песенном конкурсе «Детское Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

11-летняя певица одержала победу в финале отборочного тура, который прошел 26 октября в Москве. Меженцева не в первый раз будет представлять Россию на данном конкурсе: в 2019 году она принимала участие в «Детском Евровидении» в Польше с песней A Time for Us в дуэте с Денберелом Ооржаком. В этот раз на конкурс в Париже артистка поедет с сольной песней Mon Аmi. Отмечается, что в финале национального отборочного тура принимали участие 12 конкурсантов, победитель был выбран с помощью интернет-голосования и голосования профессионального жюри.

В прошлом году международный песенный конкурс «Детское Евровидение» выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine («Я представляю себе»). Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever («Навсегда»), третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante («Двигайся»). Россиянка София Феськова заняла десятое место, исполнив песню My New Day («Мой новый день»).