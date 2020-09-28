Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в подтасовке

Мать Рутгера Гарехта, одного из участников отбора на музыкальный конкурс «Детское Евровидение», обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования. Она сочла странным, что выступление детей оценивали по технической репетиции. По данным женщины, на этапе зрительского голосования победил ее сын. Об этом сообщает «Пятый канал».

PR-менеджер студии, которая занимается отбором участников от России, Алена Мажарова, пояснила, что голосование состоит из двух этапов: зрительского и профессионального. В зрительском голосовании действительно побели Гарехт, а вот при сложении с голосами жюри в лидерах оказалась другая конкурсантка.

Отец мальчика отметил, что баллы, которые поставили члены жюри, не раскрывались. Мужчина добавил, что его ребенок не сильно расстроился из-за проигрыша. «Будем работать дальше. У нас очень много работы. Мы занимаемся музыкой. Это наша основная задача. А там… Ну, прошли другие и хорошо. Можно их поздравить», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в «Детском Евровидение» от России будет участвовать 11-летняя петербурженка София Феськова. Конкурс пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.