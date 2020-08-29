Певицу Приходько затравили из-за участия в «Евровидении» от России

Певица Анастасия Приходько пожаловалась в эфире «4 канала», что ее затравили на Украине из-за своего участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» от России.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка», — рассказала она, добавив, что травля ее преследует и ей «очень обидно за это».

По словам Приходько, в свое время она уехала работать в Россию из-за того, что на Украине ее не оценили. Она отметила, что люди не понимают, что «дисквалифицировали ее украинцы, при той власти, которая была».

Артистка рассказала, что бывший президент Украины Виктор Ющенко ничего не смог сделать, поскольку это был нечестный конкурс, где имели место взятки. Она заявила, что ее «дисквалифицировали как неудобного участника» на Украине и тогда она поехала в Россию.

В феврале прошлого года Приходько заявила, что не гордится своим участием в «Евровидении» от России. Она заявила, что ей «прискорбно от того, что ее история была связана с Россией». Певица отметила, что после присоединения Крыма эта страна для нее «перестала существовать».

Анастасия Приходько приобрела известность после победы в российском телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году. В 2009-м певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках и заняла 11-е место.