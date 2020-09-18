Представлены четыре сценария проведения «Евровидения»

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, сообщается на сайте «Евровидения».

Первый — традиционный — вариант предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. В таком случае конкурсанты смогут посетить и другие мероприятия, которые проводятся в городе.

Второй вариант — введение некоторых ограничений: в зале будет соблюдаться социальная дистанция, сокращена численность международных делегаций и представителей прессы. Ограничения коснутся и городских мероприятий.

Материалы по теме О'кей, бумер Смерть, Кеннеди и вечность: как понимать новый альбом Боба Дилана «Стукач, ты еще пожалеешь» Песни протеста, рэп против Трампа и послание на зону: главная музыка месяца

По третьему сценарию, конкурсанты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за закрытых границ, получат возможность выступить дистанционно, находясь на родине.

Четвертый же вариант проведения «Евровидения» предполагает полностью онлайн-формат. В таком случае будут отменены и все сопутствующие мероприятия в Роттердаме.

В 2020 году Евровидение было отменено в связи с пандемией коронавируса. В июне организаторы назвали даты проведения конкурса в следующем году. Так, полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал запланирован на 22 мая.