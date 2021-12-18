В Петербурге во время пожара на строящемся корабле пострадали четыре человека

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, начался пожар на строящемся корабле «Проворный». Об этом сообщает «Фонтанка».

Возгорание произошло на судостроительном заводе «Северная верфь». В результате происшествия пострадали четыре человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы Представители экстренных служб

Высший ранг сложности

Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Пожару на корвете «Проворный» был присвоен наивысший, четвертый ранг сложности. Огонь охватил почти весь корабль.

800 квадратных метров площадь пожара на судостроительном заводе «Северная верфь»

Выяснилось, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося судна. В тушении задействовано 168 человек и 42 единицы техники.

В главном управлении МЧС по Петербурге и Ленинградской области сообщили, что пожар на строящемся военном корабле удалось локализовать в 22:49.

Возможные причины

По данным телеканала «Россия-24», причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.

Отмечается, что работу пожарных осложняет наличие лакокрасочных материалов на борту — корабль стоял на покраске.

«Возгорание началось на рубке главного командного поста и башенно-мачтовой конструкции, однако потом огонь по строительным лесам перекинулся на четвертую и пятую палубы Дмитрий Акимов Корреспондент «Россия-24»

Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку по факту пожара на строящемся военном корабле, сообщает ТАСС. По словам представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елены Марковской, следователи работают на месте происшествия.

Что известно о «Проворном»?

«Проворный» — корвет с управляемым ракетным вооружением Военно-Морского Флота Российской Федерации. Корабль предназначен для патрулирования ближней морской зоны, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, для обеспечения ПВО отрядов кораблей пунктов базирования, а также для артиллерийской поддержки высадки и действий морского десанта.

Строительство военного корабля началось в апреле 2013 года. Официальная церемония закладки прошла 25 июля 2013 года. В мае 2016 года завершилось формирование корпуса. В апреле 2019 года стало известно, что Санкт-Петербургский филиал ОАО «ВНИИР-Прогресс» завершил поставку комплекта ЭТИ из состава общего электрооборудования. Также была смонтирована система корабельного мониторинга производства завода «Энергия».

Передача корвета флоту изначально была запланирована на конец следующего года. Корабль должен был войти в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и базироваться на Камчатке. Однако после повреждений, полученных корветом при пожаре, сроки его сдачи могут быть перенесены.