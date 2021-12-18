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Стало известно о риске срыва вылова минтая из-за нового правового регулирования

Около 45 процентов добывающих минтай судов могут с января не выйти в море из-за лицензий

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Около 45 процентов добывающих минтай судов могут не выйти в море из-за вступления в силу с января новых требований к оформлению лицензий на добычу водных биоресурсов. Об этом в субботу, 18 декабря, стало известно РБК.

Представитель вице-премьера Марта Галичева отметила, что новое правовое регулирование установлено для устранения лазейки, которая позволяла «незаходным» судам, добывающим рыбу по российским квотам, но построенным или обслуживающимся в иностранных портах, не платить таможенных платежей и налогов.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев и глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак направили письма курирующей отрасль вице-премьеру Виктории Абрамченко о риске срыва вылова минтая.

«Сложившаяся ситуация с выдачей разрешений может привести к полной остановке промысла и производства рыбной продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны, в том числе к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции», — предупредил Буглак и добавил, что препятствием к вылову может стать отсутствие документов о растаможке у владельца судна, если оно прошло процедуру таможенного декларирования при прежних владельцах.

По словам Зверева, в настоящее время в вылове минтая задействовано от 120 до 125 судов, у 45 процентов из которых могут возникнуть задержки с получением разрешений, что может привести к потерям в размере 300 миллионов рублей в сутки.

Ранее в декабре Роскачество исследовало 53 процента рынка консервированной сайры. В итоге оказалось, что производители вместо сайры используют другие более дешевые виды рыб: тихоокеанскую сельдь и дальневосточные сардины. В ведомстве предупредили, что рыбу подменяют на поддельную из-за стоимости сырья.

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Валентина Процкова
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