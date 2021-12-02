Россиян предупредили о консервах с поддельной рыбой

Роскачество исследовало 53 процента рынка консервированной сайры. Оказалось, что производители вместо сайры используют другие более дешевые виды рыб: тихоокеанскую сельдь и дальневосточные сардины. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В ведомстве предупредили, что рыбу подменяют на поддельную из-за стоимости сырья: сайра дороже сардин более чем в семь раз. При этом минимальная цена за консервированную сайру, где она действительно есть — 44,40 рубля за 100 граммов. Однако российские федеральные сети продолжают закупать фальсификат, отмечают в Роскачестве.

Только в консервах восьми торговых марок действительно была сайра: «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский», «5 морей», «Примрыбснаб». В продукции 11 марок не обнаружено сайры: «Золотой выбор», «Исток Идеал 777», «Море внутри», «Морская миля», «Морские ресурсы», «Морское содружество», «Русский рыбный мир», «Рыбный остров», «Рыбный царь», «Штурвал», Sea miles.

По данным РБК, Роскачество обратилось в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями.

Большинство продаваемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам качества. К такому выводу ранее пришли специалисты «Общественной потребительской инициативы»