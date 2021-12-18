Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала отпраздновать Новый год в режиме COVID-free. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

«Что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», — заявила она.

По ее словам, российские регионы перед новогодними праздниками должны нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.

Вице-премьер добавила, что за неделю ситуация с COVID-19 ухудшилась в Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской, Тамбовской и Челябинской областях, а также на Алтае, в Башкирии, Дагестане и Чувашии. При этом в Белгородской и Калининградской областях и Карачаево-Черкесии наблюдается улучшение.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил граждан, что распространение омикрон-штамма коронавируса идет быстрыми темпами. По мнению главы государства, сложность эпидемиологической ситуации становится очевиднее.

Путин призвал россиян в новогодние праздники не игнорировать рекомендации специалистов и соблюдать меры предосторожности.