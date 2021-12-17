Путин предупредил о быстром распространении омикрон-штамма

Распространение омикрон-штамма коронавируса идет быстрыми темпами, такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин. По его мнению, сложность эпидемиологической ситуации становится очевиднее, сообщает ТАСС.

По этой причине глава государства призвал россиян не игнорировать рекомендации специалистов в новогодние праздники, не забывать о мерах предосторожности после первого тоста.

Президент России заметил, что часть исследователей предупредила об опасности серьезных последствий для заразившихся омикроном граждан. По словам Путина, в стране за последнее время резко возросло количество болеющих коронавирусом детей.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что в России пока не было пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в тяжелом состоянии.

16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.