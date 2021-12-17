Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин предупредил о быстром распространении омикрон-штамма

Владимир Путин назвал очевидным быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса

Фото: Globallookpress.com

Распространение омикрон-штамма коронавируса идет быстрыми темпами, такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин. По его мнению, сложность эпидемиологической ситуации становится очевиднее, сообщает ТАСС.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

По этой причине глава государства призвал россиян не игнорировать рекомендации специалистов в новогодние праздники, не забывать о мерах предосторожности после первого тоста.

Президент России заметил, что часть исследователей предупредила об опасности серьезных последствий для заразившихся омикроном граждан. По словам Путина, в стране за последнее время резко возросло количество болеющих коронавирусом детей.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что в России пока не было пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в тяжелом состоянии.

16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин попросил доработать закон о ковид-сертификатах
Бывшая участница Comedy Woman назвала запрещенное в КВН слово
В Совфеде ответили на продление ЕС санкций против России
Российский миллиардер назвал главный риск для компаний в 2022 году
Поклонская защитила диссертацию на тему российско-украинских отношений
Украинские военные в Донбассе заявили о готовности «победить или умереть»
Перебежчик Чечко обвинил контрразведку Польши в запугивании польских солдат
F-35 получит модернизированные средства радиоэлектронной борьбы
В Госдуме выступили против праздника в День окончания Великого стояния на Угре
Легенда сборной России назвал единственный плюс нового тренера «Спартака»
Россияне смогут оплачивать «взглядом» обеды в поездах
Агутин раскрыл подробности о гонорарах артистов «Голубых огоньков»
Татьяну Тарасову госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter