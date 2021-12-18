Киев заявил об отсутствии планов на размещение иностранных военных на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у Киева планов размещения иностранных военных контингентов на территории страны. Об этом он заявил в интервью «Апостроф ТВ», трансляция доступна на YouTube.

Он указал, что в настоящее время представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран обучают украинских военнослужащих, они постоянно находятся на полигонах Украины. Однако пока нет информации о возможности размещения крупных подразделений на постоянной основе.

«Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», — подчеркнул Данилов.

Ранее секретарь СНБО сообщил, что увеличение числа российских военнослужащих у границ Украины не является настолько критичным, чтобы можно было говорить об их готовящемся наступлении на территорию республики.

По его словам, на сегодняшний день возле рубежей республики находятся 92 тысячи российских военных. Данилов добавил, что для проведения наступления эту группировку нужно будет увеличить до 500-600 тысяч человек.

