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В МИД России раскрыли подробности о возможных контругрозах для НАТО

Замглавы МИД Грушко: РФ создаст контругрозы при отказе НАТО от предложений по безопасности
Начало событий в новости Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о возможном переходе страны в режим создания контругроз. Это произойдет, если НАТО откажется от предложений России по безопасности, подчеркнул Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Россия готова обсуждать, «как военный или военно-технический сценарий противостояния перевести в политический процесс», который укрепит военную безопасность государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики и Евразии, раскрыл подробности замглавы МИД. Именно это дает понять и предлагает сейчас Россия, подчеркнул Грушко. Однако если МИД получит отказ от предложений, то Россия создаст ответные меры.

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«Если этого не получится, то мы уже обозначили — тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», — предупредил дипломат.

17 декабря Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Опубликовал соответствующие документы МИД России. В рамках соглашений НАТО призвали исключить вхождение Украины в состав организации. В документах также идет речь о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга.

Марина Совина
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