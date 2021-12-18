Еще одна женщина обвинила звезду «Секса в большом городе» в изнасиловании

Число женщин, обвинивших звезду «Секса в большом городе» Криса Нота в сексуальном насилии, выросло до трех. Еще одна американка поделилась воспоминаниями о встрече с актером, сообщает Daily Beast.

По словам потерпевшей, в 2010 году, когда ей было 18 лет, она работала в ресторане, где Нот был постоянным гостем. В один из вечеров он застал девушку одну в помещении, начал целовать ее и стягивать колготки, не реагируя на слово «нет». Она заявила, что ей удалось сбежать, когда она пообещала ему встретиться в другом месте.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Одна работала в фирме, где Нот был клиентом. По ее словам, однажды он пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Вторая женщина заявила, что познакомилась с Нотом в клубе, где работала официанткой. Он утверждал ей, что его брак с актрисой Тарой Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.

Крис Нот утверждает, что эти обвинения ложные. «С этими людьми я встречался годы, даже десятилетия назад. Встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин», — заявил он.

