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Власти Молдавии ответили на призыв признать российского посла персоной нон грата

АП Молдавии: ведомство не причастно к призыву признать посла Васнецова персоной нон грата

Фото: Михай Караус / РИА Новости

Администрация президента Молдавии не причастна к призыву признать персоной нон грата посла России в стране Олега Васнецова. Таким образом на появившиеся ранее сообщения ответила пресс-секретарь главы республики Сорина Штефырцэ, передает ТАСС.

По словам Штефырцэ, заявление председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Иона Гузуна о необходимости выслать российского посла не отражает позицию молдавского лидера. «Это личное мнение господина Гузуна», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Ранее Гузун опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором возмутился участием Васнецова в церемонии инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского, которая прошла в Тирасполе 17 декабря. Политик призвал власти принять «формальное решение» о признании посла персоной нон грата.

12 декабря в Приднестровье состоялись выборы главы республики. По данным Центральной избирательной комиссии ПМР, за Красносельского проголосовали 79,4 процента избирателей. При этом власти Молдавии заранее заявили, что считают президентские выборы в ПМР незаконными.

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Варвара Кошечкина
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