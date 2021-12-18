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В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата

В администрации президента Молдавии призвали признать посла Васнецова персоной нон грата

Фото: Михай Караус / РИА Новости

Посла России в Молдавии Олега Васнецова предложили объявить персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. С такой инициативой выступил председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента республики Ион Гузун, соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — призвал политик.

Таким образом он отреагировал на сообщения об участии Васнецова в церемонии инаугурации Красносельского, которая прошла в Тирасполе 17 декабря.

12 декабря в Приднестровье состоялись выборы главы республики. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ПМР, за Красносельского проголосовали 79,4 процента избирателей. Присягу на верность народу Приднестровья он приносил уже дважды. При этом власти Молдавии заранее заявили, что считают президентские выборы в ПМР незаконными.

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Варвара Кошечкина
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