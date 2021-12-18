Бойцы ЛНР открыли ответный огонь после гибели ополченца

Народная милиция непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) открыла огонь по украинским позициям после гибели ополченца. Об этом сообщали официальный представитель ведомства Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

До этого в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что со стороны Украины произошел обстрел территории республики после 15 дней тишины, один человек погиб, еще один ранен.

«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — заявил Филипоненко. По его словам, с украинской стороны погибли двое военнослужащих, один получил ранения.

Он добавил, что командование Народной милиции настоятельно рекомендовало украинским силовикам воздержаться от агрессивных действий, которые провоцируют обострение ситуации.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали о прибытии снайперов ВСУ в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Там предположили, что украинские военные могли прибыть туда для провокаций.

