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Бойцы ЛНР открыли ответный огонь после гибели ополченца

Народная милиция ЛНР открыла огонь по украинским позициям после гибели ополченца

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Народная милиция непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) открыла огонь по украинским позициям после гибели ополченца. Об этом сообщали официальный представитель ведомства Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

До этого в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что со стороны Украины произошел обстрел территории республики после 15 дней тишины, один человек погиб, еще один ранен.

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«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — заявил Филипоненко. По его словам, с украинской стороны погибли двое военнослужащих, один получил ранения.

Он добавил, что командование Народной милиции настоятельно рекомендовало украинским силовикам воздержаться от агрессивных действий, которые провоцируют обострение ситуации.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали о прибытии снайперов ВСУ в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Там предположили, что украинские военные могли прибыть туда для провокаций.

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Марина Совина
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