В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе

В ЛНР сообщили о прибытии снайперов ВС Украины к линии соприкосновения в Донбассе

Представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявил о прибытии украинских снайперов в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Его слова передает РИА Новости.

«По данным нашей разведки, на позиции подразделений 79-й бригады в район населенного пункта Счастье отмечено прибытие снайперских пар из состава 131-го разведывательного батальона (ВС Украины – ред.)», — заявили в пресс-службе.

Представитель оборонного ведомства предположил, что военные могли прибыть для провокаций.

Ранее в ЛНР назвали «войной с детьми» протест, который Украина выразила Сербии после победы на их конкурсе девочки из Донбасса. В сообщении МИД республики говорится, что жительница ЛНР выиграла в сербском конкурсе детских рисунков. После этого посольство Украины в Сербии обвинило местные власти в сотрудничестве с террористическими организациями и потребовало приостановить участие детей из Донбасса в таких конкурсах.