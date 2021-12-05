В ЛНР заявили о войне Украины с детьми Донбасса

МИД ЛНР назвал войной с детьми реакцию Киева на победу в сербском конкурсе девочки из ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали «войной с детьми» протест, который Украина выразила Сербии после победы на их конкурсе девочки из Донбасса. Свою реакцию МИД ЛНР опубликовал в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что жительница ЛНР выиграла в сербском конкурсе детских рисунков. После этого посольство Украины в Сербии обвинило местные власти в сотрудничестве с террористическими организациями и потребовало приостановить участие детей из Донбасса в таких конкурсах.

Ранее 19 октября 12-летнюю девочку из ЛНР включили в список сайта украинских националистов «Миротворец». Это произошло после того, как она записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».