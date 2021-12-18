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Мэр российского города выругался матом во время совещания

Znak: мэр Ханты-Мансийска Ряшин выругался матом во время совещания по строительству

Фото: Shutterstock

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин выругался матом во время совещания. Об инциденте сообщает Znak.com со ссылкой на аудиозапись, которая появилась в TikTok.

По информации издания, такую реакцию у российского чиновника вызвало то, что сотрудники администрации города допустили на проектировку одного из строительных объектов компанию, которая провалила работу. В окружении мэра Ханты-Мансийска подтвердили, что это его слова и голос.

«*** [очень хорошо] вы устроились, *** . Я говорю, вы, ***, оппонируете. Я предлагаю. Вы мне — это нельзя. Я говорю... Это не можно. Вы не *** [обнаглели] уже все? Что я тут скажу. Нагрузили меня, сука, проблемами. Я на себя эту ответственность взгромоздил в июле. А вы сейчас сидите и начинаете мне — это нельзя, то нельзя. *** [ничего] сами ничего не предлагаете. Проектировщик ошибся. Кто, сука, проектировщика нашел?!» — сказал чиновник.

Znak.com предполагает, что речь идет о строительстве универсального спортивного комплекса на берегу реки Иртыш, который планировали построить еще в 2019 году к шахматной олимпиаде.

В пресс-службе Ряшина пока не прокомментировали инцидент.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с жителями региона. Говоря о транспортной доступности острова Сарпинский, российский губернатор дал понять, что для него с мэром Волгограда это не проблема, «***, понятно, как ее решать».

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Анна Филипенко
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