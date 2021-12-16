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Российский губернатор выругался матом во время прямой линии с гражданами

Волгоградский губернатор Бочаров выругался матом во время прямой линии с жителями региона

Кадр: ГТРК «Волгоград-ТРВ». «Волгоград 24»

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с жителями региона. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал издания URA.RU.

Говоря о транспортной доступности острова Сарпинский, российский губернатор дал понять, что для него с мэром Волгограда это не проблема. «***, понятно, как ее решать», — высказался Бочаров перед гражданами.

Ранее депутат Московской государственной Думы Наталья Метлина выругалась матом во время заседания по культуре и массовым коммуникациям. После того как ей предоставили слово, она нецензурно выразилась. «Мало того, *****, что мы не можем...» — сказала Метлина и после того как поняла, что выругалась в прямом эфире, изменилась в лице.

Позже депутат объяснила, что была уверена в том, что не находится в эфире.

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Юлия Ямпольская
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