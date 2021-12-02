Матерившаяся на заседании Мосгордумы депутат объяснила свое поведение

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина объяснила мат во время онлайн-заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям тем, что была уверена в том, что не находится в эфире. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Ко мне пришел человек, мы обсуждали драматическую ситуацию, связанную с лечением ребенка. Это был простой бытовой разговор. Я даже не знала, что у меня нажата кнопка для выступления. Я была в окошке, и меня включили. Я не слышала, я продолжала свой разговор», — заявила она.

Она также отметила, что употребление ей в быту «крепких армейских выражений» не является ни для кого секретом, и высказала удивление тем, что произошедший в середине октября инцидент только сейчас попал в СМИ.

«То, что мы в быту употребляем крепкие армейские выражения, — ни для кого не секрет. А как еще описывать события, которые происходят вокруг нас? Я не всегда могу себя сдерживать», — посетовала депутат.

Метлина также заявила, что коллеги приняли во внимание случайность произошедшего, и никаких дисциплинарных последствий у инцидента не было.

30 ноября депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский, полагая, видимо, что микрофон выключен, выругался матом перед тем как предложить коллегам почтить минутой молчания память погибших во взрыве газа в Николаевской области.