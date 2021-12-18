Российский бизнесмен заявил о готовности помочь владельцу шахты «Листвяжная»

Российский бизнесмен, советник президента государственной компании «Роснефть» Роман Троценко заявил о готовности помочь владельцу шахты «Листвяжная» Михаилу Федяеву, арестованному после недавнего взрыва. Об этом пишет РБК.

«Если будет необходимость подставить плечо, предоставить кредитную линию или финансирование — мы это сделаем. Но об этом разговора пока нет», — признался предприниматель.

По словам Троценко, владелец шахты сильно переживал из-за аварии на «Листвяжной». «Я знаю Федяева как ответственного человека, который никогда не ставил деньги выше ценности человеческой жизни», — подчеркнул он.

15 декабря центральный районный суд Кемерово арестовал собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева по уголовному делу о гибели горняков. Он заключен под стражу по ходатайству Следственного комитета России до 14 февраля.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали всего 106 человек.