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Российские ученые прокомментировали данные о неожиданном симптоме омикрон-штамма

Инфекционист Мескина: пациенты с любым штаммом коронавируса теряют аппетит

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ученые из России прокомментировали данные о том, что потеря аппетита является неожиданным симптомом омикрон-штамма COVID-19. Мнение специалистов приводит РБК.

«Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит. Не знаю, почему это выплыло именно для омикрона», — сказала инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

По словам врача, заболевшие коронавирусом теряют вкус и обоняние, и соответственно у них снижается аппетит.

«Вообще, COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана и потеря аппетита. Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз», — считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее мнению, у каждого пациента коронавирус проявляется через разные симптомы. Попович добавила, что единственное, что было общего у предыдущих штаммов — поражение легких, однако омикрон-штамм может вызывать бронхит.

Ранее сообщалось, что в Великобритании назвали потерю аппетита неожиданным симптомом омикрон-штамма. Такие выводы были сделаны журналистами на основе данных исследования организации ZOE COVID Study.

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Никита Савин
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