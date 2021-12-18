Бывший муж Бородиной предложил научить Собчак пиару

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров прокомментировал новый выпуск передачи Ксении Собчак «Осторожно: Собчак» словами «научу тебя пиар делать». Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что 41-летний блогер высмеял журналистку за якобы экономию на монтаже видео, из-за чего в последнем выпуске программы, посвященном разоблачению инфоцыган, произошла рассинхронизация звука.

Бизнесмен предложил ведущей обратиться в свою компанию «Зима Медиа Продакшн Групп», сказав: «Ты же уже накопила на нас. А еще научим тебя, как правильно делать пиар».

Ранее в декабре Омаров стал героем нового выпуска шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и нашел невесту. За сердце блогера пришли бороться три девушки: Алена, Лейла и Ксения. Оказалось, что с последней девушкой мужчина был знаком до эфира.