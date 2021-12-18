Российские Ту-22М3 отправили на патрулирование границы Белоруссии

Российские дальние бомбардировщики и многофункциональные истребители совместно с самолетами Белоруссии провели патрулирование воздушных границ Союзного государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минобороны республики.

Как пояснили в военном ведомстве, в рамках патрулирования к белорусской границе были направлены российские Ту-22М3 и СУ-30СМ обеих стран.

Ранее, в декабре и ноябре этого года, российские и белорусские самолеты уже неоднократно патрулировали границы Союзного государства в рамках совместной миссии. В частности, в ноябре для выполнения данной задачи были задействованы два дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые совершили полет над территорией Белоруссии.

Тогда же в воздушном пространстве республики заметили российские бомбардировщики Ту-160, которые отработали вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ. Как пояснили в Минобороны России, полет прошел в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не был направлен против третьих стран.