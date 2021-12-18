Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе

Пентагон: США и Германия обсудили дестабилизирующие действия России в Восточной Европе
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Reuters

Министры обороны США и Германии Ллойд Остин и Кристина Ламбрехт обсудили совместные действия для противодействия различным угрозам, а также действия России в Восточной Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Они обсудили приверженность совместным действиям в отношении всего спектра вызовов, включая реагирование на дестабилизирующие действия России в Восточной Европе, обеспечение единства альянса НАТО, сохранение позитивной динамики инвестиций в оборону и расширение сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. 17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении РФ. Глава Совета ЕС Шарль Мишель также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Индивидуальные санкции, установленные против украинских и российских граждан по обвинению в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются ЕС на полгода с марта 2014 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Петербурге во время пожара на строящемся корабле пострадали четыре человека
В RT прокомментировали иск от немецкого регулятора
На Украине предрекли смену парламента
Российский экономист предсказал рост цен по мармеладным мишкам
США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
В Германии предостерегли о последствиях действий главы МИД против России
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
Биолог назвала способы защититься от омикрон-штамма коронавируса
Секс-работница рассказала о главных табу в своей профессии
Вучич назвал виновных в европейском энергетическом кризисе
Биолог дала прогноз по распространению омикрон-штамма в России
Дети Градского помогут участникам «Голоса» из команды отца в подготовке номеров
Порошенко покинул Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter