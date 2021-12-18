США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе

Министры обороны США и Германии Ллойд Остин и Кристина Ламбрехт обсудили совместные действия для противодействия различным угрозам, а также действия России в Восточной Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Они обсудили приверженность совместным действиям в отношении всего спектра вызовов, включая реагирование на дестабилизирующие действия России в Восточной Европе, обеспечение единства альянса НАТО, сохранение позитивной динамики инвестиций в оборону и расширение сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. 17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении РФ. Глава Совета ЕС Шарль Мишель также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Индивидуальные санкции, установленные против украинских и российских граждан по обвинению в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются ЕС на полгода с марта 2014 года.