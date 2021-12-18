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Двухлетний ребенок умер после операции в российской частной клинике

В Чите двухлетний мальчик погиб после операции в стоматологической клинике

Фото: Shutterstock

Двухлетний мальчик умер после операции в частной стоматологической клинике в Чите. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ребенок впал в кому во время лечения зубов, после чего скончался в больнице. Инцидент произошел еще в ноябре, однако о нем стало известно только сейчас.

В российской клинике, в которой проходил лечение погибший мальчик, не комментируют произошедшее, случившееся подтвердили в местном минздраве. Следствие проводит проверку.

«В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, назначат необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Родителей ребенка, руководство и персонал медицинского центра уже опросили, изъяты медицинские документы.

Ранее в Дагестане находившемуся на домашнем лечении пятилетнему мальчику родители по ошибке вкололи антибиотик, смешанный с лидокаином, в больнице ребенка не смогли спасти. Двум мальчикам из-за воспаления верхних дыхательных путей назначили антибиотики. Взрослые принялись лечить детей самостоятельно.

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Анна Филипенко
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