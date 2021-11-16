Пятилетний россиянин умер из-за неправильно введенного антибиотика

В Дагестане родители по ошибке вкололи антибиотик с лидокаином пятилетнему ребенку

В Дагестане находившемуся на домашнем лечении пятилетнему мальчику родители по ошибке вкололи антибиотик, смешанный с лидокаином, в больнице ребенка не смогли спасти, сообщили в Минздраве республики, передает «Интерфакс».

В Бабаюртовскую центральную районную больницу с признаками отравления доставили и трехлетнего брата погибшего мальчика. «Ребенок пришел в себя и его перевели из реанимации в отделение. <...> Его жизни ничего не грозит», — уточнили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

По информации ведомства, двум мальчикам из-за воспаления верхних дыхательных путей назначили антибиотики. Взрослые принялись лечить детей самостоятельно.

Ранее в школе в Каракулинском районе Удмуртии отравились около 50 детей. Несовершеннолетних отправили в больницу, восемь из них после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение.