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Посольство рассказало о поисках похищенной в Камбодже россиянки

Посольство России в Камбодже: местная полиция ведет поиски пропавшей россиянки Шередько

Фото: Jason Lee / Reuters

Посольство России в Камбодже знает о возможном похищении 30-летней россиянки Анастасии Шередько и находится на связи с местными правоохранительными органами, которые ведут поиски пропавшей девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском диппредставительстве.

В посольстве рассказали, что информация о случившемся поступила на телефон экстренной связи консульского отдела 15 декабря. Полученные сведения были переданы камбоджийским правоохранительным органам, которые сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении похищенной россиянки.

«Посольство находится в постоянном контакте с национальной полицией и отслеживает развитие ситуации с пропавшей Анастасией Шередько», — сообщили в посольстве.

О предполагаемом похищении российской гражданки стало известно накануне, 17 декабря. Ее подруга сообщила «Ленте.ру», что девушка пропала 12 декабря после встречи с гражданином Китая, с которым она познакомилась в интернете. Сначала мужчина утверждал, что Шередько уехала домой и ему неизвестно, где она находится, однако позднее потребовал от друзей девушки 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом мужчина отказался предоставить видео с россиянкой, заявив, что девушка уже якобы «у других людей». Друзья и близкие пропавшей жалуются на бездействие местных правоохранительных органов.

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Валентина Шварцман
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