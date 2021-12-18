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Испытания новой гиперзвуковой ракеты в США завершились неудачей

The War Zone: испытания новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A в США завершились неудачей

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Новые испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) завершилось неудачей. Об этом сообщил специализированный портал The War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.

Испытания ускорителя ракеты прошли в четверг, 16 декабря. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52. Предполагалось, что она разгонится до скорости в пять раз больше скорости звука. Однако, как сообщил представитель ВВС, «последовательность стартовых операций была прервана до отделения [ракеты] из-за неизвестной проблемы».

По его словам, ракету вернут производителю для незамедлительного анализа телеметрии и бортовых данных. «Военные США рассчитывают возобновить летные испытания как можно скорее», — отметил он.

Как отмечает портал, это уже третьи неудачные испытания ракеты AGM-183A. Причины произошедшего специалисты еще не выяснили.

Ранее сообщалось, что США начнут испытания нового радара, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие. Его строительство уже завершено, теперь, сообщили в Агентстве по противоракетной обороне, можно приступить к этапу испытаний. После полного вода в эксплуатацию радар сможет обеспечить беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших объектов, в том числе все классы баллистических ракет на очень больших дальностях.

Марина Совина
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