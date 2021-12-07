США испытают способный отслеживать все типы ракет радар

На Аляске начнут испытания нового радара дальнего действия, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил директор Агентства по противоракетной обороне американского оборонного ведомства вице-адмирал Джон Хилл, строительство радара дальнего обнаружения завершено, и теперь можно приступить к этапу испытаний. «Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет», — сообщил Хилл.

В заявлени говорится, что после полного вода в эксплуатацию радар сможет обеспечить беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших объектов, в том числе все классы баллистических ракет на очень больших дальностях.

В конце октября Сухопутные и военно-морские силы США провели вторые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты. Испытания прошли в Промонтори, штат Юта. В частности, была протестирована система контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя.