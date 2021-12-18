Зеленскому припомнили обещание «договариваться даже с рогатым»

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Владимир Мороз в эфире телеканала «НАШ» напомнил о том, как президент Украины Владимир Зеленский когда-то обещал «договариваться даже с рогатым» ради того, чтобы в Донбасе установился мир.

«Я в шоке, вообще не понимаю, что происходит в стране. Мы говорим о пятой колонне, России. Но мы внутри страны не можем разобраться. Я говорю, что с 2014 года я был на фронте, на войне. Мы столько горя увидели, столько людей похоронили и сейчас убивают наших граждан. Внутри у нас есть человек, замминистр с российским паспортом. Мы ловим людей, которые говорили что-то неприятное, мы их осуждаем. А здесь замминистра из Ростовской области, с судимостью, но работает, потому что он муж помощника президента. Они живут с главным разведчиком Украины в одном доме», — заявил нардеп.

Он напомнил, что когда-то глава государства заявил, что готов «договариваться даже с рогатым». А в итоге он не пытается ни с кем ни о чем договориться, а собрал вокруг себя таких же людей, которые «заводят людей в темную комнату, в которой все ищут темную кошку и не могут ее найти», подытожил политик.

Ранее президент Украины подписал закон, благодаря которому упрощается процедура получения гражданства страны лицами, участвующими в военных действиях в Донбассе, а также рядом россиян. Также он подписал закон, регулирующий механизм внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан «на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе».