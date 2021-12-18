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Биолог назвала способы защититься от омикрон-штамма коронавируса

Биолог Баранова: защититься от омикрон-штамма помогут маски и отказ от походов в аптеки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Защититься от омикрон-штамма коронавируса помогут правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки. Такие способы назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь биолог рекомендовала перестать носить медицинские маски только на подбородке и начать использовать их правильно, закрывая нос.

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Также, по ее словам, стоит заранее закупить обычные лекарства для домашней аптечки. «Потому что тесные аптеки могут вполне быть пунктами распространения коронавируса. Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках и подхватят инфекцию», — объяснила специалист.

Ранее вернувшаяся из Южно-Африканской республики россиянка рассказала о перенесенном омикрон-штамме. По ее словам, она уже ранее болела COVID-19, и при омикроне видны существенные различия.

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Никита Абрамов
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