Биолог назвала способы защититься от омикрон-штамма коронавируса

Защититься от омикрон-штамма коронавируса помогут правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки. Такие способы назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь биолог рекомендовала перестать носить медицинские маски только на подбородке и начать использовать их правильно, закрывая нос.

Также, по ее словам, стоит заранее закупить обычные лекарства для домашней аптечки. «Потому что тесные аптеки могут вполне быть пунктами распространения коронавируса. Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках и подхватят инфекцию», — объяснила специалист.

Ранее вернувшаяся из Южно-Африканской республики россиянка рассказала о перенесенном омикрон-штамме. По ее словам, она уже ранее болела COVID-19, и при омикроне видны существенные различия.