Перенесшая омикрон россиянка рассказала о болезни

Вернувшаяся из Южно-Африканской республики россиянка рассказала о перенесенном омикрон-штамме коронавируса. Ее слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ».

По словам женщины, она уже ранее болела COVID-19, и при омикроне видны существенные различия.

«У меня ощущения, что я просто простыла. Не было потери аппетита, потери обоняния. Я была полна сил и энергии», — рассказала выписавшаяся пациентка.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.