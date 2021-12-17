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Перенесшая омикрон россиянка рассказала о болезни

Ранее болевшая COVID-19 россиянка заявила об от отличии перенесенного омикрон-штамма

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Вернувшаяся из Южно-Африканской республики россиянка рассказала о перенесенном омикрон-штамме коронавируса. Ее слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ».

По словам женщины, она уже ранее болела COVID-19, и при омикроне видны существенные различия.

«У меня ощущения, что я просто простыла. Не было потери аппетита, потери обоняния. Я была полна сил и энергии», — рассказала выписавшаяся пациентка.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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Никита Абрамов
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