В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма

В Лондоне объявили о введении чрезвычайного положения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Такое решение принял в субботу, 18 декабря, мэр города Садик Хан, передает телеканал Sky News.

Хан сослался на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS), специалисты которой рассказали о нынешней эпидобстановке. По его данным, число инфицированных новым штаммом продолжает расти. По этой причине городские больницы вскоре будут переполнены пациентами.

Градоначальник отметил, что омикрон начал доминировать в Лондоне. При этом, хоть мэр города и объявил о чрезвычайном положении, он не стал анонсировать какие-либо новые ограничения по борьбе с инфекцией. Он только призвал жителей не отказываться от вакцинации и пообещал также открыть новые центры, чтобы каждый мог быстрее привиться.

В заключение мэр Лондона выразил надежду, что британские власти выделят дополнительные средства для поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики.

В Лондоне за последнюю неделю число госпитализаций выросло на 28 процентов по сравнению с прошлой неделей. К этому моменту известно, что в столичных больницах находятся 1,5 тысячи инфицированных, а по всей Британии — около 7,6 тысячи пациентов. До этого чрезвычайное положение в Лондоне объявляли 8 января — тогда в городе активно распространялся альфа-штамм.

В Соединенном Королевстве с начала пандемии выявлено 11,2 миллиона зараженных. В мире насчитывается 274 миллиона переболевших COVID-19.