В Госдуме объяснили желание россиян вернуться в СССР

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал результаты опроса, согласно которым 49 процентов россиян хотели бы вернуться в СССР. Подобное желание граждан страны он объяснил в интервью «Коммерсанту».

По его словам, дело в том, что многое забывается с течением времени, и в действительности никто бы не хотел снова оказаться в прошлом, когда, к примеру, были абсолютно пустыми полки магазинов, а люди находились в подавленном настроении.

«Это все быстро забывается, поэтому какие-то невзгоды нашей жизни — хотя, на мой взгляд, сейчас жизнь совершенно другая, она изменилась в лучшую сторону по сравнению с тем, что я сейчас описываю — приводят к таким ностальгическим чувствам, воспоминаниям о том, что раньше было все лучше, а мы были моложе», — заметил Жуков.

Собеседник издания добавил, что, вероятно, есть какая-то ностальгия по советским временам, когда существовала иллюзия, что все жили одинаково, честно, а также не было богатых и бедных.

6 декабря сообщалось, что каждый пятый взрослый россиянин не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Большая часть из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом свыше 80 процентов участников опроса с задачей справились.