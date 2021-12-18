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Бывший болгарский министр пытался выехать из страны на угнанной в России машине

Экс-министр финансов Болгарии попытался пересечь границу на угнанном в России автомобиле

Фото: Wikimedia Commons

Владислав Горанов, в прошлом занимавший пост министра финансов Болгарии, попытался выехать из страны на машине, угнанной на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Горанов взял автомобиль в аренду, однако при попытке пересечь границу с Сербией его остановили. «Горанов был остановлен на болгарско-сербской границе за рулем арендованного автомобиля из списка российских угнанных транспортных средств Интерпола», — говорится в сообщении Болгарского национального радио.

Экс-министру пришлось повернуть обратно, и через несколько часов он пересек границу на другом автомобиле. В данным момент МВД Болгарии пытается установить, как машина из списка Интерпола попала на территорию страны.

Ранее сообщалось, что во Франции ликвидировали группировку «русской мафии», промышлявшую незаконной торговлей табачными изделиями и угонами автотранспорта. В банду входили 37 человек.

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Никита Савин
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