Во Франции ликвидировали группировку «русской мафии»

Французская жандармерия арестовала в Сомма 37 человек, связанных с русскоязычной мафией

Жандармерия Франции отчиталась о ликвидации преступной группировки, связанной с «русской мафией». Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В ходе спецоперации в департаменте Сомма на севере страны было задержано 37 человек. Также оперативники провели 61 обыск.

Поясняется, что арестованные являются выходцами из Армении и Грузии, они сотрудничали с «транснациональной русскоязычной мафией». Их подозревают в незаконном обороте табачных изделий и угоне автомобилей.

В 2020 году французская полиция арестовала шестерых членов чеченской диаспоры в Дижоне, причастных к беспорядкам. Они начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего соотечественника местными наркоторговцами. По данным прокуратуры, около 20 человек получили травмы.