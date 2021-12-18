Названы необходимые зимой витамины

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, каким образом можно укрепить организм во время зимних холодов. В интервью телеканалу «Звезда» врач также порекомендовала, как лучше выстроить рацион в этот период.

Степанова призвала россиян гулять при дневном свете, поскольку такие походы способствуют выработке гормона сна —мелатонина. По ее мнению, следует выходить на улицу, «несмотря на то, что холодно и слякотно порой». Врач также назвала витамины, необходимые для организма человека зимой. К ним она отнесла витамины C и D, которые лучше принимать в профилактических объемах.

«Не следует заниматься самолечением, потому что есть противопоказания. У любых витаминов есть свои формы, свои дозировки», — предупредила специалист.

В зимние холода врач также посоветовала следить за разнообразием рациона. По ее мнению, важно «не переусердствовать с тортиками, пирожными».

Ранее диетолог Анна Белоусова назвала продукты для борьбы с депрессией. К ним она отнесла такие фрукты и овощи оранжевого цвета, как хурма, морковь и тыква. Употребление этих продуктов осенью и зимой улучшает настроение при коротком световом дне.