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Продюсер назвал неадекватным поведение Волочковой после ее слов о Большом театре

Продюсер Ким заявил, что балерина Волочкова на шоу «Бар в большом городе» была не в себе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Михаил Ким заявил, что поведение балерины Анастасии Волочковой на YouTube-программе «Бар в большом городе» было неадекватным. Таким образом он оценил ее слова о Большом театре и оскорбление известного стендап-комика Владимира Бухарова. Его слова передает «Пятый канал».

«Мне кажется, она правда немного не в себе. Не знаю, это считается оскорблением? Наблюдать за тем, как человек строил свою мысль, разговаривал, мне было страшновато», — сказал он. Предполагается, что Волочкова пришла на съемки в нетрезвом виде.

Уточняется, что запись программы вышла в закрытом для большей части подписчиков формате, так как авторы были недовольны прошедшей съемкой. По данным телеканала, организаторы постарались подобрать гостей так, чтобы не было конфликтов, однако неожиданная реакция балерины на высказывания комика спровоцировали скандал.

При этом многие пользователи, которые смогли посмотреть видео, заявили, что Волочкова добавила программе «перчинки».

Ранее стало известно, что российская балерина в рамках программы «Бар в большом городе» послала стендап-комика Бухарова и раскритиковала Большой театр. Волочкова вела себя вызывающе и не давала остальным гостям программы сказать ни слова. «Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне», — высказалась она.

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Варвара Кошечкина
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