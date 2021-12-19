Стало известно о пролежавшем 80 дней в больнице с СOVID-19 пациенте

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был зафиксирован случай, когда пациент с СOVID-19 пролежал в больнице более 80 дней. Об этом она рассказала в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», пишет ТАСС.

Она отметила, что при этом больной не заражал других коронавирусом и страдал от того, что его не могли выписать из стационара. По словам Поповой, ситуации, когда COVID-19 держался в организме человека больше 100 дней, — «это литературные данные наших коллег в других странах».

В сентябре глава Роспотребнадзора, ссылаясь на полученные от иностранных специалистов данные, сообщала, что после перенесенной коронавирусной инфекции человек продолжает выделять вирус до 90 дней. На тот момент стало известно о том, что в России самый продолжительный подобный случай длился 48 дней.

По данным оперштаба на 19 декабря, общее число заражений в стране с начала пандемии составляет 10 214 790. За последние сутки было выявлено 27 967 новых случаев коронавируса.