В российском городе загорелся автобус с 40 пассажирами

В Таганроге из-за упавшего дерева загорелся автобус, в котором находились 40 пассажиров. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Дон-ТР».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, инцидент произошел в городе на пересечении улиц Дзержинской и Морозова. Дерево упало на контактную троллейбусную сеть, из-за чего произошло короткое замыкание.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Don Mash, можно увидеть, как из салона транспортного средства вырывается огонь и клубы черного дыма.

К месту возгорания прибыли экстренные службы — в тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали с травмой носа.

Ранее в ноябре в Кирове загорелся полный людей пассажирский автобус. На место возгорания выехали два пожарных расчета. Пассажиры и водитель автобуса эвакуированы, пострадавших не было.