В России полный людей автобус загорелся на ходу и попал на видео

В Кирове сняли на видео, как во время движения загорелся полный людей автобус

В Кирове в понедельник утром, 29 ноября, загорелся полный людей пассажирский автобус. Видео инцидента публикует местная группа во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как российские пожарные тушат мощное возгорание — из автобуса валят огромные клубы дыма.

Как сообщили в региональном управлении МЧС порталу «В городе Кирове», на место возгорания выехали два пожарных расчета. Пассажиры и водитель автобуса эвакуированы, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Пассажиры рассказали, что им удалось покинуть автобус благодаря открывшимся дверям.

Ранее в Курчатовском районе Челябинска маршрутка загорелась во время движения. Пассажиры сами эвакуировались из автомобиля, никто не пострадал.