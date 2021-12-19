Биткоину предсказали достижение потолка стоимости в течение трех-шести лет

Глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев предсказал биткоину достижение потолка стоимости в течение трех-шести лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Максимум цены может быть около 500 тысяч долларов, при этом криптовалюта постепенно начнет терять доминирующие позиции на рынке. По его словам, доля биткоина составит одну десятую часть рынка через 5-7 лет, однако такие процессы не бывают линейными, поэтому точка будет достигнута гораздо раньше.

Малышев указал, что против долгосрочного сохранения лидерства биткоина говорит огромное потребление энергии. «На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин. Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте», — подчеркнул он.

Эксперт заключил, что криптовалюта была создана как первая пробная концепция блокчейна и не была рассчитана на быстрые, энергоэффективные вычисления, в то время как появляется множество монет, которые решают эту проблему.

Ранее Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке, близких к банку, сообщил, что российский Центробанк задумался о введении запрета на инвестиции в криптовалюту на территории страны. В ЦБ инвестиции в цифровые активы посчитали рискованными для финансовой стабильности экономики страны из-за растущего числа криптовалютных транзакций.

