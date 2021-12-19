Основатель «25/17» раскрыл подробности нападения на себя со стрельбой

Основатель группы «25/17» Андрей Бледный (настоящее имя — Андрей Позднухов) раскрыл подробности нападения на себя в центре Москвы, в результате которого в музыканта несколько раз выстрелили, в беседе с «Комсомольской правдой».

Как рассказал Бледный, конфликт спровоцировали трое молодых людей, когда он с тремя девушками выходил из «Макдональдса». «Один из них стал стрелять. Вот и вся история. Что дальше — понятия не имею», — прокомментировал он.

Музыкант объяснил, что не стал писать заявление, а сразу поехал в травмпункт, где ему зашили раны. После того, как стрелявшего нашли, Бледного пригласили в отделение полиции для дачи показаний и присутствия на очной ставке. «Молодой человек поначалу называл себя антифашистом, но стал стрелять после того, как я сказал, что я еврей. Потом в отделе он уже называл себя националистом», — отметил он, предположив, что тому «просто хотелось пострелять».

О нападении на Бледного стало известно 13 сентября. В правоохранительные органы обратилась девушка, которая видела, как на Тверской улице стреляли в мужчину из травматического пистолета. Позже стрелявший — 18-летний Сергей Короленков — объяснил, что сделал это в целях самообороны.