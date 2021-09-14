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Стрелявший в основателя группы «25/17» рассказал о причинах конфликта

18-летний Короленков заявил, что стрелял в фронтмена «25/17» Бледного в целях самообороны
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Кадр: Telegram-канал «112»

18-летний Сергей Короленков рассказал, почему начал стрелять в основателя группы «25/17» Андрея Бледного (настоящее имя — Андрей Позднухов). Его слова приводит Telegram-канал «112».

«Разгорелся конфликт между моей компанией и компанией того человека — три девушки и он. Его слова вывели на агрессию, и человек начал угрожать», — заявил Короленков. Он отметил, что вначале 44-летнего музыканта пытались оттащить его спутницы. За компанией Позднухова также приехало такси, на котором они должны были уехать, однако оно, по словам стрелявшего, «демонстративно уехало», что еще больше разозлило артиста.

«Был взрыв эмоций, и он же понесся на нас, дабы просто убить, как он выражался», — вспомнил Короленков. Он объяснил причины своего поступка тем, что сделал это в целях самообороны, подчеркнув, что применял аэрозольный пистолет, а не травматическое оружие, как ранее утверждалось в СМИ по сообщению одной из свидетельниц конфликта.

О самом инциденте сообщалось в понедельник, 13 сентября. Фронтмен коллектива «25/17» не стал писать заявление в полицию, однако обратился в травмпункт, где ему зашили рану.

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Предыстория: Основателя группы «25/17» подстрелили в Москве
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