Основателя группы «25/17» подстрелили в Москве

Основателя российской группы «25/17» Андрея «Бледного» (настоящее имя — Андрей Позднухов) подстрелили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в правоохранительные органа обратилась девушка, которая увидела как на Тверской улице стреляли в мужчину из травматического пистолета. Приехавшие полицейские обнаружили Позднухова.

44-летний артист отказался писать заявление, сославшись на то, что «хочет домой». Известно, что у музыканта было лицо в крови, однако он отказался от медицинской помощи. В настоящее время по факту инцидента полиция проводит проверку.