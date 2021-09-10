Сын российского актера рассказал о «стрелявшем в упор» отце за опоздание домой

Сын российского актера Владимира Конкина рассказал, как отец девять раз выстрелил в него в упор из травматического оружия. Воспоминаниями Ярослав Конкин поделился в эфире телешоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Мужчина признался, что серьезная семейная ссора произошла несколько лет назад. По его словам, отец выстрелил в него в упор, когда они с сестрой Софией опоздали домой. Случившееся родитель оправдывал тем, что принял наследника за вора.

Сын Конкина добавил, что при этом отец послал их с сестрой «на три буквы». «Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь», — признался Ярослав Конкин.

Осенью прошлого года стало известно, что дочь актера умерла. Ее с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде» привезли в больницу из бассейна. Несмотря на оказание медицинской помощи, девушка скончалась. В отношении фитнес-центра, который посещала дочь артиста, заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, назвала Михаила Серова, сожителя Софии, главным подозреваемым в ее убийстве.