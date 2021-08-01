По делу о гибели дочери Владимира Конкина предъявлено обвинение

Следователи утвердили обвинительное заключение по делу о гибели Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина. Девушка утонула в бассейне в сентябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи артиста Юлию Нитченко.

Обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» предъявлено владелице фитнес-клуба, в бассейне которого погибла Конкина. Женщина не арестована и вину не признает. Нитченко рассказала, что, помимо уголовного дела, семья артиста подала гражданский иск о компенсации в размере 11 миллионов рублей.

В данный момент по делу проходит экспертиза действий медиков, которые пытались спасти жизнь погибшей в больнице. Официальной причиной смерти указано попадание воды в дыхательные органы и последующая асфиксия.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», следователи также рассматривали версии об отравлении Софии, поскольку перед посещением бассейна она пила вино. Также была версия об убийстве девушки ее сожителем, с которым у нее были сложные отношения. Однако они обе не подтвердились.

Кроме того, выяснилось, что в фитнес-клубе «Джамп», где утонула девушка, не было медика и медицинского кабинета, и владелица заведения неоднократно получала предписания контролирующих органов с требованием устранить это нарушение.