Названа официальная причина смерти дочери Владимира Конкина

Названа официальная причина смерти Софии Конкиной, дочери российского актера Владимира Конкина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Официальной причиной смерти эксперты назвали асфиксию. Несмотря на это, семья с подозрением отнеслась к заключению врачей.

Ранее Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, рассказала о результатах собственного расследования. По ее версии, за убийством Софии Конкиной мог стоять ее сожитель Михаил Серов.

Сам актер тяжело воспринял новость о смерти дочери. Друг Конкина рассказал о его подавленном состоянии.

«Он недавно уезжал из Москвы. Ему тяжело. Особенно после того, что сказал его сын Ярослав. Это было ужасно, как нож в спину», — отметил товарищ Конкина. Сын актера обвинил отца в смерти матери и романе со своим директором Еленой Переслени.

Согласно результатам медицинской экспертизы, у дочери артиста выявили ряд заболеваний, которые могли стать причиной потери сознания в бассейне фитнес-центра. София Конкина умерла 24 сентября. Из бассейна ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». В отношении фитнес-центра, который посещала Конкина, заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).